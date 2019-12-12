Шотландці зробили невдалу операцію зі збільшення губ: шокуюче фото

У місті Дарвел (Шотланді) жінка збільшила губи напередодні свого 50-го дня народження і три наступні роки страждала від "риб'ячого рота", що роздувс.

Як пише Daily Mail, Кей Сміт зізналася, що до свята вирішила закачати в губи філери "для підняття самооцінки". Однак після процедури організм почав відторгати філлер, через що губи сильно роздулися і почали завдавати жінці больові відчуття.

"На жаль, мій організм негативно відреагував на філлер, губи розпухли і я залишилася з риб'ячим ротом. Час від часу вони ставали менше, але потім знову набухали, особливо при високій температурі повітря, - поділилася Сміт. - Я пам'ятаю, як ми з дочкою відпочивали на Майорці.

Вона подивилася на мене і здивувалася: "мам, ти що, знову збільшила губи?", - розповіла жінка.

Кей Сміт

Після цього шотландка зрозуміла, що проблема буде переслідувати її до тих пір, поки вона не звернеться за допомогою до кваліфікованого фахівця. Жінка прийшла в клініку Synergy Clinic в Глазго, де доктор Джуді Тодд акуратно витягла колишні філери з її губ, а потім закачала інші - більш якісні. Пацієнтка залишилася задоволена результатом останньої процедури.

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