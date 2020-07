Шість років тому, 21 липня 2014 року, зведений штурмовий загін української армії звільнив від російських окупантів шахтарське місто Торецьк, яке тоді ще мало назву Дзержинськ. Також цього дня було звільнено місто Рубіжне.

Блискавичну операцію провели 33 бійці Сил спеціальних операцій ЗС України та 8 воїнів 73-го Морського центру спеціального призначення, нагадали на сторінці у Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Ключова роль у звільненні Дзержинська належала 41 воїну – двом зведеним групам частин спеціального призначення Збройних Сил України.

Шоста річниця звільнення Торецька та Рубіжного від окупантів: у ЗСУ згадали героїчну спецоперацію Facebook / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Зранку перша група, зайшовши в місто в обхід блокпостів бойовиків, зайняла будівлю мерії на центральній площі. Ця споруда стала ключовою точкою, об яку розбилася контратака понад двох сотень терористів: упродовж майже шести годин мерію обстрілювали із танків, БМП та ПТУРів, випаливши та зруйнувавши її. Друга група обійшла місто, "зняла" декілька дозорів російських окупантів та зайняла "зеленку" поблизу мерії, підтримуючи першу, та, пізніше, наводячи удари артилерії й авіації. Потрапивши під важкий вогонь і втративши один із танків, збройні формування Російської Федерації змушені були відійти. Зведена група теж полишила палаючу будівлю разом із полоненими терористами, захопленими в ній", – нагадали в Генштабі.

Тим часом, як сказано в повідомленні, основні сили ЗСУ завершили часткове охоплення міста, змусивши російсько-терористичні підрозділи рятуватися втечею. Ще під час бою "спікери" та "медіа" російських терористів хвалькувато заявляли, що спалили живцем понад сотню "українських вояків". Насправді ж втрати групи, що утримувала будівлю, становили три особи пораненими.

Зокрема, було контужено бійця, який у цьому бою підбив танк росіян, давши змогу побратимам втримати позицію. Втім, пізніше вояк вдало пройшов курс реабілітації. У другій групі всі зазнали легких поранень, один боєць – важкого.

"Уже до вечора 21 липня Збройні Сили України отримали повний контроль над містом і підняли над ним державні прапори. Захоплених у полон терористів було передано відповідним органам. Гарнізон терористів поніс великі втрати й, кинувши важку техніку, втік до Горлівки та Донецька", – розповіли в ЗСУ.

Також 21 липня 2014 року від окупантів було визволено місто Рубіжне Луганської області. Визволення міста відбувалося в умовах повної бойової взаємодії Збройних Сил України, Національної гвардії України, підрозділів Національної поліції та добровольчих батальйонів.

"Потужна ударна група сил АТО оточила населений пункт в ніч на 21 липня. Воїни батальйонів "Чернігів", "Айдар" і "Луганськ-1" зайшли в місто та закріпилися на території трубного заводу. Всі операції відбувалися максимально тихо. За кілька годин сили АТО взяли під контроль будівлі міліції та міської ради", – сказано в повідомленні.

О 10 годині ранку 21 липня 2014 року повідомлено про те, що Рубіжне повністю звільнено та зачищено від російських терористів-окупантів, у місті відновлено законну українську владу.

