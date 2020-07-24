Шоста річниця звільнення Лисичанська: у СБУ нагадали про звірства терористів "ЛНР".

Шість років тому, 24 липня 2014 року, українські війська звільнили місто Лисичанськ Луганської області від проросійських терористів "ЛНР".

Про це повідомили на сторінці Служби безпеки України у Facebook. Там нагадали, що тоді за короткий час "руської весни" місто перетворилося на руїни – терористи обстрілювали житлові райони, катували та вбивали українських патріотів.

"Після жорстоких боїв Лисичанськ знову замайорів українськими прапорами та почав відбудовуватися.

Пам’ятаємо воїнів, які загинули в боях, щоб мир повернувся на українські землі! Слава Україні!", – зазначили в СБУ.

Відзначимо, Лисичанськ був під контролем бойовиків "ЛНР" із кінця травня до кінця липня 2014 року.

Нагадаємо, 23 липня 2014 року учасники збройних підрозділів "Восток-13" і "Сибирь" влаштували засідку українським військовим, які визволяли Лисичанськ. Під час операції Нацгвардії України бойовики почали атаку із застосуванням снайперської, стрілецької та автоматичної зброї.

У бойовому зіткненні від кулі снайпера загинули генерал-майор Нацгвардії України Олександр Радієвський і ще троє військових, 11 нацгвардійців було поранено.

Прокурори зібрали докази, що до злочину причетні двоє громадян Російської Федерації та троє місцевих жителів. Їх повідомили про підозру за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, що призвело до загибелі людей, а також у посяганні на територіальну цілісність України.

Шоста річниця звільнення Лисичанська: у СБУ нагадали про звірства терористів "ЛНР" Facebook / Служба безпеки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня 2014 року зведений штурмовий загін української армії звільнив від російських окупантів шахтарське місто Торецьк. Також цього дня було звільнено місто Рубіжне. Блискавичну операцію провели 33 бійці Сил спеціальних операцій ЗС України та 8 воїнів 73-го Морського центру спеціального призначення.