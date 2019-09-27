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28 вересня • оновлено в 18:46
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/ Суспільство

"Схопила і почала тягнути": журналіст розповів, як його атакувала Мендель

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Журналіст Крістофер Міллер, якому прессекретар президента України Юлія Мендель не дала поспілкуватися з главою держави, розповів подробиці інциденту.

Йдеться про події 13 вересня на форумі YES у Києві, поділився він в ефірі "Нині Вже" на "Громадському".

Він заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США спікери можуть поводитися щодо журналістів так, як це робить вона. "Такого в Америці просто не буває", – додав він.

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Журналіст розповів, як його атакувала Мендель

Журналіст розповів, як його атакувала Мендель

"Я почав питати, але встиг сказати лише одне речення, коли Юлія Мендель підійшла до мене з-за спини, чим дуже мене здивувала. Вона схопила мене за праву руку і за спину і почала тягнути мене. Це було дуже неприємно", – поділився Міллер.

На його думку, це перешкоджання професійній діяльності журналіста. Крім того, Міллер заявив, що Офіс Зеленського часто поводиться подібним чином із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити питання, які ОП розцінює як критичні.

"Я бачив, як добре Офіс відноситься до каналів і ЗМІ, які лояльні до президента, і як абсолютно інакше до "Радіо Свобода", яке критикує цю владу, як і будь-яку, яка була до неї", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 вересня Мендель штовхнула в Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським. Прессекретар відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

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Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський
Місце
Україна
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очень неприятно,это когда заточкой в бочину...а то таке.
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Ніколи не мала упереджень щодо євреїв. Але останнім часом, спостерігаючи за всіми цими зеленськими, коломойськими, менделями, трампами, нетаніягу з дружиною та іже з ними, бачу, які огидні ці створіння. Видно, нема такого гріха, який би євреї з радістю не сотворили, причому на публіці, причому хизуючись цим, крутячи всім дулі, корчачи гримаси і показуючи безсоромно свої червоні сраки. Тепер зрозуміло, за що люди всіх народів так ненавидять євреїв і нищать у всі часи. Очевидно, що цілком заслужено. Історія їх нічому не вчить. А ще кажуть, що вони хитрі і розумні. Мабуть, самі про себе такі слухи розпускають.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Воно ж не перейшло кордони дозволеного, воно іх розширило (для себе). Але хіба це має значення на тлі економічних проривів, міжнародних успіхів, початку нової ери (для наближених) та головного досягнення - повернення "сватів".
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