"Схопила і почала тягнути": журналіст розповів, як його атакувала Мендель

Журналіст Крістофер Міллер, якому прессекретар президента України Юлія Мендель не дала поспілкуватися з главою держави, розповів подробиці інциденту.

Йдеться про події 13 вересня на форумі YES у Києві, поділився він в ефірі "Нині Вже" на "Громадському".

Він заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США спікери можуть поводитися щодо журналістів так, як це робить вона. "Такого в Америці просто не буває", – додав він.

Журналіст розповів, як його атакувала Мендель

"Я почав питати, але встиг сказати лише одне речення, коли Юлія Мендель підійшла до мене з-за спини, чим дуже мене здивувала. Вона схопила мене за праву руку і за спину і почала тягнути мене. Це було дуже неприємно", – поділився Міллер.

На його думку, це перешкоджання професійній діяльності журналіста. Крім того, Міллер заявив, що Офіс Зеленського часто поводиться подібним чином із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити питання, які ОП розцінює як критичні.

"Я бачив, як добре Офіс відноситься до каналів і ЗМІ, які лояльні до президента, і як абсолютно інакше – до "Радіо Свобода", яке критикує цю владу, як і будь-яку, яка була до неї", – підсумував журналіст.

Ось ще один епізод, коли речниця президента Юлія Мендель буквально фізично відтягує журналіста @radiosvoboda Крістофера Міллера від Володимира Зеленського – перешкоджаючі Йому поставити запитання президенту. Це сталося на форумі YES.



Публікуємо повне відео інціденту з перекладу pic.twitter.com/mznKwVRqOP - Схеми: корупція в деталях (@cxemu) September 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 вересня Мендель штовхнула в Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським. Прессекретар відреагувала на скандал і загрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

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