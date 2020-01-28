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28 січня • оновлено в 09:28
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"Шоковані!" Перевізник раптово дав задню у скандалі з російським серіалом в автобусі

4.6т
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Компанія-перевізник Winew відреагувала на скандал зі своїм водієм, котрий висадив із автобуса волонтерок через їхнє зауваження про трансляцію у салоні фільму російською мовою.

Там заявили, що й самі неприємно вражені поведінкою своїх працівників. Офіційна відповідь з’явилася на сторінці "Winew ВІНЕВ ВИНЕВ пасажирські перевезення" у Facebook.

"Ми щойно дізналися про ситуацію, котра виникла в автобусі, і м’яко кажучи шоковані вчинком водіїв. По-перше, адміністрація видає на кожний автобус флешки з українськими стрічками, тому нам нині незрозуміло, як російськомовний фільм з’явився на екрані", – йдеться у дописі.

Компанія-перевізник Winew відреагувала на скандал із російським серіалом

Компанія-перевізник Winew відреагувала на скандал із російським серіалом

Окрім цього, в компанії переконують, що реакція водіїв їх вразила ще більше. На переконання адміністрації, ті вчинили некрасиво, відмовившись вимкнути російський серіал на прохання дівчини.

Представники перевізника попросили вибачень у волонтерок за неприпустиму поведінку своїх працівників. Водночас підкреслили, що позиція самої фірми однозначна.

"Подібні ситуації ганебні й не повинні повторюватися в майбутньому", – переконують у Winew.

Ярина Чорногуз із подругою попросили водія вимкнути російський серіал в автобусі

Ярина Чорногуз із подругою попросили водія вимкнути російський серіал в автобусі

Facebook/Ярина Чорногуз

Там також додали, що є партнерами із Bus Trans (сервіс онлайн-бронювання та продажу квитків на автобуси по Україні та Європі), через який і замовляли квитки волонтерки. Однак на запитання користувачів соцмережі про те, як компанія збирається покарати водія, у Winew не відповіли.

Водій автобуса

Водій автобуса

Facebook/Ярина Чорногуз

Зауважимо, що ситуація набула розголосу й українці підтримали позицію дівчат-волонтерок. Деякі навіть зібралися влаштувати водію "розбірки".

"Ніч. Усі ці люди з нетерпінням чекають водія, який вигнав Ярину Чорногуз з автобуса за зауваження щодо перегляду російських серіалів. До речі, вона теж тут", – написав у Facebook Сергій Мазур.

Люди викликали на розмову водія, який вигнав волонтерок з автобуса

Люди викликали на розмову водія, який вигнав волонтерок з автобуса

Facebook/Сергій Мазур

Пізніше він додав, що автобус, на який чекали люди, так і не приїхав.

"Водій, який вигнав Ярину Чорногуз і її подругу, чомусь по-чоловічому засцяв. Натомість фірма вибачилась. Зазнала фінансових і репутаційних збитків. Пасажирів довелося висаджувати бозна-де. Частина клієнтів так і не дочекалася свого автобуса, марно телефонувала перевізнику, бігала туди-сюди. Висновки зробили усі", – написав Мазур.

Вони хотіли почути від нього пояснень

Вони хотіли почути від нього пояснень

Facebook/Сергій Мазур

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Winew ВІНЕВ ВИНЕВ пасажирські перевезення

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська волонтерка Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал. Він погодився висадити Чорногуз і її подругу, також волонтерку, посеред дороги, "щоб далі дивитися в спокої російське кіно".

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Автор
Марта Рок
Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
серіал скандали автобус
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Хорошо быть волонтёром, в начале они все голые и босые. Потом поволонтёрят, у них: машины, квартиры, отдых. А дятлы им заносят деньги.
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0
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Чего париться? Спалить один автобус и дело в то...
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1
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Lavrynenko Yurii, правильно, так делают во всех цивилизованных государствах как пример Самали, Уганда и т.д.
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0
0
Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Lavrynenko Yurii, с тобой в салоне.
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семенов Александр
семенов Александр
Как же задолбали все эти волонтэры актывисты вэтэрэнары и прочее дерьмо!!!!
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4
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