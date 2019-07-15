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"Шок – це легко сказати": дружина Марківа розповіла про в'язницю, де сидить нацгвардієць

3.2т Читати матеріал російською

Дружина нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили в Італії до 24 років ув'язнення за причетність до вбивства фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році, Діана розповіла, в яких умовах утримують українця.

Подробицями поділилася вона в ефірі програми "Нині вже". За словами дівчини, її чоловік перебуває у в'язниці суворого режиму (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я очікувала, що може бути негативний вирок, але навіть у страшних снах не могла припустити, що можуть дати навіть більше, ніж просив прокурор. Шок – це легко сказати", – поділилася Діана.

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Дружина Марківа розповіла про в'язницю

Дружина Марківа розповіла про в'язницю

Скріншот з відео

Дружина Марківа розповіла, що Віталій тримається добре і має намір боротися до кінця.

"Він перебуває у в'язниці суворого режиму, там дуже суворий порядок, але в принципі він тримається і відчуває він себе нормально, наскільки це можна назвати нормальним. Ходить у спортивний зал, читає книги, намагається даремно не витрачати час", – зазначила дівчина.

Вона також розповіла, що Марківа раз на два тижні відвідує матір, сама ж дівчина не їздить до чоловіка, оскільки так вирішив він сам.

Віталій Марків

Віталій Марків

Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Влітку 2017 року в аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віце-прем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: у той момент у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

  • 12 липня Марківа засудили до 24 років ув'язнення. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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Тема
Арешт Марківа в Італії
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Продажное "правосудие" во всей красе.
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Vrednaya Demusika
Vrednaya Demusika
Италийские черти принесли Роккелли в зону боевых действий, так пусть тамошний суд их и судит! (недоумение)
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