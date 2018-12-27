''Шойгу і Путін цілувалися'': в Україні гостро відповіли росіянам на ''іуду''-Порошенка

Українська телеведуча та актриса Яніна Соколова гостро відповіла пропагандистам Кремля на їх чергову безглузду заяву.
У програмі "Вечір з Яніною Соколовою" вона різко прокоментувала слова російського пропагандиста Дмитра Кисельова про те, що президент України Петро Порошенко під час Об'єднавчого Собору в Києві 15 грудня "зайняв за столом місце Іуди".
"Дивіться! Шойгу (міністр оборони РФ Сергій Шойгу) по праву руку від Месії! Значить, кожугетич — зрадник. І значить, Шойгу і Путін цілувалися!" — сказала ведуча (щоб подивитися відео, поскрольте вниз).
Яніна Соколова
Скріншот
Дмитро Кисельов
Скріншот
Шойгу і Путін
Скрін відео
"Бачите, який у нього костюм срібний? Це він із тридцяти монет виплавив", — додала вона.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Яніна Соколова розповіла про "жахи" воєнного стану в Україні, затроливши пропагандистів.
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