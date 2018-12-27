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''Шойгу і Путін цілувалися'': в Україні гостро відповіли росіянам на ''іуду''-Порошенка

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Українська телеведуча та актриса Яніна Соколова гостро відповіла пропагандистам Кремля на їх чергову безглузду заяву.

У програмі "Вечір з Яніною Соколовою" вона різко прокоментувала слова російського пропагандиста Дмитра Кисельова про те, що президент України Петро Порошенко під час Об'єднавчого Собору в Києві 15 грудня "зайняв за столом місце Іуди".

"Дивіться! Шойгу (міністр оборони РФ Сергій Шойгу) по праву руку від Месії! Значить, кожугетич — зрадник. І значить, Шойгу і Путін цілувалися!" — сказала ведуча (щоб подивитися відео, поскрольте вниз).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот

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Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Скріншот

Шойгу і Путін

Шойгу і Путін

Скрін відео

"Бачите, який у нього костюм срібний? Це він із тридцяти монет виплавив", — додала вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Яніна Соколова розповіла про "жахи" воєнного стану в Україні, затроливши пропагандистів.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфліктНезалежність УПЦ
Особи
Яніна СоколоваВолодимир ПутінСергій ШойгуДмитро Кисельов
Місце
Україна
Теги
видеоцерковний конфліктєдина церква
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Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Страшно мне за Соколову .., сделают из неё сакральную жертву, а свалят всё на Кремль.
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1
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Тупая как и все украинцы
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CARGO 100
CARGO 100
"Анекдот" ли?: Американские СМИ отреагировали: В ходе испытаний была подтверждена возможность «Авангарда» развивать скорость в 27 махов (более 30 тыс. км/ч).
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CARGO 100
CARGO 100
CARGO 100, хоть по центру ...
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