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2 лютого • оновлено в 06:40
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"Шо ти, бл*ть, несеш!" Соколова рознесла терориста, який хотів влаштувати війну в Бердянську. Відео

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Журналістка Яніна Соколова різко висловилася про терориста, який закупив понад тисячу одиниць зброї, щоб "захищати" пам'ятник Леніну в Бердянську Запорізької області.

У новому випуску свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона прокоментувала пропагандистський випуск новин, де показали чоловіка (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами терориста, після інформації про майбутній демонтаж пам'ятника Леніну в місті, "небайдужі громадяни Бердянська" зібралися і почали "чергування" для його захисту. Однак, як розповів терорист, він потрапив в полон до "майдаровців".

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Вечір з Яніною Соколовою

Вечір з Яніною Соколовою

Скрішот

"Само по собі назріло питання, що треба захищати себе, захищати свої сім'ї. І було вирішено привезти зброю. Близькі за духом товариші з Криму допомогли нам. СБУ звичайно переграла, тому ми потрапили в засідку", – розповів він.

Соколова зазначила, що терориста обміняли в грудні 2019 року.

"Шо ти бл*ть несеш! Ти, г*андон, через пам'ятник Леніну вирішив завезти в мирне місто зброю? Скільки там у тебе в посилочці було? 88 автоматів Калашникова, 24 гранатомета, 900 гранат, 20 тисяч набоїв. У травні? Коли до Бердянську в дитячі табори з'їжджаються відпочивати тисячі дітей. Через ср*ну бронзову болванку? Шо ти за мр* зь така? Ти в своєму рідному місті був готовий війну почати? Яка така смертельна небезпека тобі загрожувала?" – сказала Соколова.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Соколова публічно засудила президента Росії Володимира Путіна за військове вторгнення до Криму і на Донбас і адресувала йому сміливе послання.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна Бердянськ
Тег
терористи "ДНР"
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ай-ай! Вот же гад! За свои идеалы завёз оруж-ие в мирный, оккупир0в@нный б@ндеровцами, город! То ли дело мы - прыгучие чуб@тые гиббоны. Мы тоже завезли оруж-ие в мирный Киев за свои идеалы. Мы послали воор-уженных б@ндитов, типа торнадо, в мирный Донбасс. Но наши то идеалы правильные. Нам можно.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Как всегда, в свойственной ей, быдлячей манере.
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