Журналістка Яніна Соколова різко висловилася про терориста, який закупив понад тисячу одиниць зброї, щоб "захищати" пам'ятник Леніну в Бердянську Запорізької області.

У новому випуску свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона прокоментувала пропагандистський випуск новин, де показали чоловіка (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами терориста, після інформації про майбутній демонтаж пам'ятника Леніну в місті, "небайдужі громадяни Бердянська" зібралися і почали "чергування" для його захисту. Однак, як розповів терорист, він потрапив в полон до "майдаровців".

Вечір з Яніною Соколовою Скрішот

"Само по собі назріло питання, що треба захищати себе, захищати свої сім'ї. І було вирішено привезти зброю. Близькі за духом товариші з Криму допомогли нам. СБУ звичайно переграла, тому ми потрапили в засідку", – розповів він.

Соколова зазначила, що терориста обміняли в грудні 2019 року.

"Шо ти бл*ть несеш! Ти, г*андон, через пам'ятник Леніну вирішив завезти в мирне місто зброю? Скільки там у тебе в посилочці було? 88 автоматів Калашникова, 24 гранатомета, 900 гранат, 20 тисяч набоїв. У травні? Коли до Бердянську в дитячі табори з'їжджаються відпочивати тисячі дітей. Через ср*ну бронзову болванку? Шо ти за мр* зь така? Ти в своєму рідному місті був готовий війну почати? Яка така смертельна небезпека тобі загрожувала?" – сказала Соколова.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Соколова публічно засудила президента Росії Володимира Путіна за військове вторгнення до Криму і на Донбас і адресувала йому сміливе послання.

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