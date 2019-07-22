"Шо, ф*шисти?!" Соколова втрапила у скандал з таксистом-українофобом в Одесі

На українську журналістку Яніну Соколову з образами накинувся таксист в Одесі. Приводом для конфлікту стала україномовність телеведучої.

Про прикрий випадок вона розповіла під час щотижневої онлайн-зустрічі з фанами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Соколова зазначила, що вона почала розмову з водієм авто рідною для себе мовою, оскільки в повсякденному житті думає і спілкується винятково так.

Яніна Соколова Facebook Яніни Соколової

"Він спочатку мовчав, а потім сказав: "Шо, фашисти, настраждалися ми через вас?! Тепер буде у нас реванш!". Я кажу: "Ну, я бачу, що ви до кінця не розумієте ситуацію, хто фашист, а хто ні". На що він мені сказав: "Не "бачу", а "видите". Говоріть, будь ласка, тією мовою, якою звик говорити народ в цьому місті", – поділилася сумним досвідом спілкування з українофобом журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова виступила з проникливою промовою про українську мову. Вона зазначила, що перш за все, сприймає її як запоруку безпеки рідної країни і мову, яка супроводжує кожну сферу її життя.

Також журналістка зазначила, що президенту України Володимиру Зеленському слід усвідомити, що причиною війни на Донбасі стала аж ніяк не заборона російської мови в регіоні.

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