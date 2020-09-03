Шмигаля попросили дати стипендію батькові Зеленського: названа вирішальна дата

Трудовий колектив Криворізького Державного університету економіки і технологій висловив невдоволення тим, що Кабмін не розглянув питання про призначення довічної стипендії професору Олександру Зеленському – батькові президента України Володимира Зеленського.

Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він повідомив, що отримав листа від педагогів.

"Сьогодні отримав листа-звернення від трудового колективу Криворізького Державного університету економіки і технологій. У своєму листі педагоги висловили невдоволення тим фактом, що Уряд на своєму минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії видатному діячеві освіти, доктору технічних наук, професору Олександру Семеновичу Зеленському", – написав Шмигаль.

За його словами, в листі наголосили, що трудовий колектив неодноразово просив відзначити заслуги Олександра Зеленського. Починаючи з 2017 року, задовго до того, як президентом став його син.

Тому викладачі університету попросили забезпечити об'єктивну оцінку заслуг професора Зеленського, виключно виходячи з особистих досягнень здобувача.

"Через несподіваний медійний резонанс хочу прояснити позицію уряду, щоб уникнути спекуляцій: в середу, 2 вересня, проект про призначення довічних стипендій педагогам був відкликаний для доповнення списків претендентів. Закликаємо трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, щоб Уряд прийняв рішення до 1 жовтня – дня працівника освіти. Уряд хоче, щоб всі видатні діячі освіти отримали відповідну нагороду від держави" – повідомив прем'єр-міністр.

Трудовий колектив університету попросив дати професорові Зеленському стипендію. Facebook Дениса Шмигаль

Як писав OBOZREVATEL, ідею надати довічну стипендію батькові президента Володимира Зеленського – 72-річному викладачеві в криворізької філії КНЕУ ім. Вадима Гетьмана Олександру Семеновичу – фактично подав у. і. о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

Проект постанови був опублікований на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

Розмір довічної державної стипендії, яку хотіли призначити батькові президента України Олександру Зеленському, становить 2568 гривень.

Розгляд питання було винесено на засідання Кабінету міністрів в середу, 2 вересня, але потім в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет зняв його з розгляду.

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