Шмигаль зустрівся з топчиновником ВООЗ і попросив прискорити поставки вакцини

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у середу, 16 грудня, зустрівся з Регіональним директором Європейського регіонального бюро (ЄРБ) Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доктором Гансом Клюге.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів. Вони обговорили перспективи співпраці між Україною та ВООЗ і протидію поширенню COVID-19, також глава українського уряду попросив прискорити поставки вакцини в нашу країну.

Шмигаль подякував Клюге за допомогу з боку організації, зокрема технічну експертизу та поради зі зміцнення потенціалу системи охорони здоров'я України в контексті реагування на COVID-19.

Він нагадав, що Україна підтримує ВООЗ у її зусиллях забезпечити належне тестування та схвалення вакцини від коронавірусу та виступає за "рівномірний розподіл вакцин у дусі глобальної солідарності".

Урядовець наголосив на тому, що наша країна є учасником ініціативи Глобального фонду COVAX, завдяки чому "очікує отримати необхідну кількість вакцин у першому кварталі наступного року".

"Водночас ми були б вдячні за допомогу в отриманні певної кількості вакцин якнайшвидше", – сказав прем’єр.

Україна також розглядає можливість виробництва вакцин із використанням власних фармацевтичних потужностей за умови, що вони відповідатимуть необхідним вимогам компанії-розробника, уточнив Шмигаль.

Зі свого боку, Клюге сказав, що був "радий відвідати Україну та мати можливість обговорити співпрацю між ВООЗ та Урядом України щодо спільних дій та швидкого реагування на COVID-19".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами очільника МОЗ Максима Степанова, перша партія безкоштовної вакцини в межах механізму COVAX повинна надійти в Україну наприкінці першого або в другому кварталі 2021 року.

Водночас препарати, які будуть закуповуватися державою безпосередньо у виробників, можуть стати доступними вже в лютому, уточнив він.