Шмигаль заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня

Карантин в Україні через епідемію коронавірусу, найімовірніше, продовжать після 22 травня. Однак на той час уряд зможе ввести низку нових послаблень.

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Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зазначивши, що рішення ухвалюються на основі висновків і спостережень учених (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, перший етап зняття деяких обмежень був призначений на 11 травня після вивчення розрахунків профільних експертів з Національної академії наук України та різних наукових інститутів.

Денис Шмигаль День

"Бачимо, що протягом 18 днів в Україні спостерігалася стабільна ситуація щодо зростання кількості хворих. Тобто їхня кількість коливалася від 300 до 550. Є певний відсоток такої стабільності. Можна говорити, що ми були на етапі зростання, але цей етап був дуже помірний, і зараз ми перебуваємо на піку захворюваності або так званому плато, коли кількість хворих щодня не змінюється", – пояснив Шмигаль.

Відповідно, додав він, за розрахунками пік має завершитися в районі 8-9 травня, якщо не буде порушень карантинного режиму. Фактично це – початок завершення епідемії для України в медичних термінах.

"А це означає, що з 11 числа ми можемо піти на перший етап ослаблення карантину. Однак ми не відмовляємося від карантину. 4 травня Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила режим пандемії та всесвітнього карантину ще на два місяці. Кабмін поки на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але швидше за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і надалі з подальшими етапами послаблення, якщо це дозволить зробити ситуація в країні", – сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні продовжили карантин до 22 травня. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 4 травня.

Однак з 11 травня в країні послаблять деякі обмежувальні заходи. Наприклад, українцям дозволять відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, перукарні та салони краси.

Також з 11 травня кафе і ресторанам дозволять працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всі магазини отримають дозвіл продавати товари господарського призначення, меблі тощо.

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