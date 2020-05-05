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5 травня • оновлено в 18:20
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Шмигаль заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня

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Карантин в Україні через епідемію коронавірусу, найімовірніше, продовжать після 22 травня. Однак на той час уряд зможе ввести низку нових послаблень.

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Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зазначивши, що рішення ухвалюються на основі висновків і спостережень учених (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, перший етап зняття деяких обмежень був призначений на 11 травня після вивчення розрахунків профільних експертів з Національної академії наук України та різних наукових інститутів.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

День

"Бачимо, що протягом 18 днів в Україні спостерігалася стабільна ситуація щодо зростання кількості хворих. Тобто їхня кількість коливалася від 300 до 550. Є певний відсоток такої стабільності. Можна говорити, що ми були на етапі зростання, але цей етап був дуже помірний, і зараз ми перебуваємо на піку захворюваності або так званому плато, коли кількість хворих щодня не змінюється", – пояснив Шмигаль.

Відповідно, додав він, за розрахунками пік має завершитися в районі 8-9 травня, якщо не буде порушень карантинного режиму. Фактично це – початок завершення епідемії для України в медичних термінах.

"А це означає, що з 11 числа ми можемо піти на перший етап ослаблення карантину. Однак ми не відмовляємося від карантину. 4 травня Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила режим пандемії та всесвітнього карантину ще на два місяці. Кабмін поки на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але швидше за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і надалі з подальшими етапами послаблення, якщо це дозволить зробити ситуація в країні", – сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
и обозреватель - хватит пилить комменты. сегодня тут оставил 4 или 5 - выпилили все. бубочка денег не даст рабиновичу?
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
остается одно - идти на банковую и требовать ответов. начиная - с какого лешего карантин, совершенно необоснованный ни цифрами, ни чем-либо другим, заканчивая - а что за фигня происходит с переговорами с ордило, назначениями каких-то саакашвилей и преференций олигархам, в частности, ахметову
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
карантин здорового государства, где у власти люди отвестсвенные за страну и народ, а не враги своих граждан и державы "В Швеции, где реакция властей на пандемию коронавируса была более мягкой, наблюдается постепенное снижение заболеваемости Covid-19. По словам главного государственного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, необычный подход в борьбе с пандемией начал приносить результаты. Он отметил, что последние данные об уровнях заболеваемости и смертности говорят о том, что ситуация начинает стабилизироваться. "Мы находимся на чем-то вроде плато", – заявил Тегнелл. В Швеции до сих пор работают школы, спортивные залы, кафе, бары и рестораны. Правительство лишь просит граждан быть ответственными и следовать принципам социального дистанцирования."
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

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