Шмигаль заявив про стабілізацію пандемії COVID-19 в Україні

В Україні динаміка перебігу пандемії коронавірусу (COVID-19) почала стабілізовуватися.

Про це на нараді з президентом Володимиром Зеленським розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба ОПУ.

"Показники Міністерства охорони здоров'я також демонструють стабілізацію поширення коронавірусу в Україні. Це відбивається у статистиці активних хворих і рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється... Відсоток хворих медпрацівників продовжує знижуватися і зараз становить 6%", – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що треба приділяти увагу ресторанам, кафе та клубам, щоб зупинити поширення хвороби.

"Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами. Люди платять гроші не за те, щоб вийти з хворобою, від якої поки немає вакцини", – зазначив гарант.

Зі свого боку в МВС повідомили, що будуть ретельніше контролювати роботу цих закладів, щоб зменшити ризик зараження громадян коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава РНБО сказав, що президент України Володимир Зеленський знав про небезпеку епідемії COVID-19 іще у січні 2020 року.