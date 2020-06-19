Шмигаль заявив про нову хвилю коронавірусу в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що в країні почалася нова хвиля пандемії коронавірусу
Про це свідчить різке зростання статистики захворюваності – за добу інфікувалася майже 1 000 осіб
Очільник уряду вважає, що це трапилося через нехтування громадянами правилами карантину
Він закликав людей не забувати про маски, дистанцію та дезінфекцію рук
Пандемія коронавірусу в Україні
Нехтування громадянами карантиними обмеженями призвело до нового антирекорду захворюваності на коронавірус в Україні та до початку його нової хвилі.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це під час позачергового засідання уряду 19 червня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Аби ситуація не вийшла з-під контролю, він закликав людей не забувати про масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекцію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Сьогодні в Україні, на жаль, черговий антирекорд захворюваності на коронавірус. Дуже велика кількість людей перестала дотримуватися карантинних правил, вирішили, що коронавірус зник, шансів захворіти немає. І ми отримали результат. Сьогодні майже тисяча хворих, підтверджених ПЛР-тестуванням", – звернувся Шмигаль до народу.
"Це надзвичайно тривожний сигнал для всіх нас. У нас уже дві області, де заповненість лікарень складає більше 50%. Головна лікарка Олександрівської лікарні у Києві заявила про збільшення кількості хворих у реанімації. Ми фактично сьогодні отримуємо початок чергової, першої чи другої, як хочете це називайте, хвилі захворюваності на коронавірус", – наголосив очільник уряду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на 19 червня в Україні офіційно підтверджено 34 984 випадки коронавірусної інфекції. З них 921 було виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.
Від COVID-19 у країні померли вже 985 людей (+19 за добу), а 16 033 пацієнти (+504) повністю побороли хворобу.
У Львівській області карантин продовжили до 22 червня у зв’язку з високими показниками захворюваності на коронавірус.
Водночас у Житомирській області комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 19 червня збереться на засідання, щоб посилити в області карантинні заходи через збільшення кількості хворих на COVID-19.