Шмигаль заявив про нову хвилю коронавірусу в Україні

Нехтування громадянами карантиними обмеженями призвело до нового антирекорду захворюваності на коронавірус в Україні та до початку його нової хвилі.

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Про це під час позачергового засідання уряду 19 червня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Аби ситуація не вийшла з-під контролю, він закликав людей не забувати про масковий режим, соціальне дистанціювання та дезінфекцію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сьогодні в Україні, на жаль, черговий антирекорд захворюваності на коронавірус. Дуже велика кількість людей перестала дотримуватися карантинних правил, вирішили, що коронавірус зник, шансів захворіти немає. І ми отримали результат. Сьогодні майже тисяча хворих, підтверджених ПЛР-тестуванням", – звернувся Шмигаль до народу.

"Це надзвичайно тривожний сигнал для всіх нас. У нас уже дві області, де заповненість лікарень складає більше 50%. Головна лікарка Олександрівської лікарні у Києві заявила про збільшення кількості хворих у реанімації. Ми фактично сьогодні отримуємо початок чергової, першої чи другої, як хочете це називайте, хвилі захворюваності на коронавірус", – наголосив очільник уряду.

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