Шмигаль закликав Київ, Харків і Суми самостійно посилювати карантин

Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Києві, Харкові та Сумах можуть самостійно посилювати карантинні заходи на тлі боротьби з епідемією коронавірусу.

З таким закликом до місцевої влади звернувся прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляється на сайті уряду.

"Місцева влада просила надати їй більше повноважень. Тепер у неї є достатньо повноважень для того, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу. Прошу брати ініціативу в свої руки і наводити лад. Це наша спільна відповідальність", – наголосив він.

Також глава уряду доручив главам обласних і Київської міської державних адміністрацій до 30 жовтня забезпечити 80% лікарняних ліжок із подачею кисню для хворих на коронавірус.

Для цих цілей, зазначив Шмигаль, уряд виділив 572 мільйони гривень.

"Наша мета, щоб не менше 80% ліжкомісць були забезпечені подачею кисню. Прошу організувати все до кінця місяця", – сказав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із понеділка, 12 жовтня, в Україні почне діяти новий розподіл на карантинні зони, визначений згідно з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Його ввели на 14 днів.

Так, Київ перейшов у "помаранчеву" зону. У "червоній" зоні опинилися Канів і Суми.