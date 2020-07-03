Шмигаль відповів, чи планує Кабмін посилити карантин в Україні

Посилювати карантин в Україні через поширення коронавірусу поки що немає необхідності.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" увечері в п'ятницю, 3 липня.

"У нас працює адаптивний карантин, якщо буде 60 осіб [інфікованих] на 100 тисяч в більшості областей, тоді піднімемо питання про локдаун в окремих галузях або в країні в цілому. В залежності від того, як буде розвиватися ситуація", – сказав Шмигаль журналісту в перерві на рекламу.

Прем'єр зазначив, що зараз лише в Закарпатській області в роботу з хворими COVID-19 запустили лікарні другої хвилі. У всіх інших регіонах вистачає місць в лікарнях, їх завантаженість складає менше 40%. Також по країні використовується менше 7% апаратів ШВЛ.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 3 липня коронавірус в Україні офіційно підтверджено в 46 763 пацієнтів. З них у 876 хвороба була виявлена за останню добу.