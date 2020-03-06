Шмигаль відхрестився від скандальної заяви про воду в Крим

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виправдався за свої слова на підтримку відновлення подачі води в окупований Росією Крим.

Пояснення він опублікував на своїй сторінці в Facebook. Шмигаль наголосив, що формат ток-шоу не кращий, щоб обговорювати складні питання.

"В черговий раз хочу наголосити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо", – зазначив прем'єр.

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Він додав, що цю тезу загубилася в шумі студії.

"Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова та повернення його до складу України", – пояснив Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль нібито виступив за подачу води до Криму.

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