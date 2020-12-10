Шмигаль: у січні в Україні буде 25 тисяч хворих на COVID-19 у день

За прогнозами уряду, в першій декаді січня в Україні очікується близько 20-25 тисяч нових хворих на коронавірус у день.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що локдаун необхідно ввести до "падіння" медичної системи.

"Попередньо розрахунки, які ми бачимо, на першу декаду січня прогнозують десь близько 20-25 тисяч хворих у день. Ми не будемо чекати 32, щоб медична система рухнула. Звичайно, карантин треба вводити до цієї цифри", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що згідно з рішенням Кабінету міністрів, в Україні введуть локдаун з 8 до 24 січня 2021 року. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян.

Посилений карантин передбачатиме заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (крім на винос та доставку й закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торговельно-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних чи культурних масових заходів.

На канікули відправлять усі заклади освіти, крім дитячих садків.

Водночас працюватимуть:

продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

відповідно, дозволятиметься торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією.

салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні.

Крім цього, з обмеженнями "помаранчевої" зони продовжить працювати громадський транспорт. В уряді пояснюють, що це необхідно, щоб люди могли їздити на роботу на ті підприємства, які працюватимуть у період посиленого карантину.

Карантин "зимових канікул" Кабмін

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Шмигаль похвалився карантином вихідного дня і назвав його "українським продуктом". Він вважає, що Україна – приклад для європейських країн. Обмеження вже ввели в Латвії, дотримуючись нашого прикладу.