Шмигаль спрогнозував 20 тисяч хворих COVID-19 на день

Олексій Тітофф Суспільство 15:01, 5.11.2020 Оновлено: 16:13, 5.11.2020

В Україні до кінця листопада кількість нових заражених коронавірусом (COVID-19) може досягнути 15 тисяч випадків на день, а до кінця року – 20 тисяч.

Про це попередив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє "РБК-Україна". Глава уряду зазначив, що до кінця року буде спостерігатися стрімке зростання нових інфікованих.

"Ми до кінця місяця можемо отримати 15 тисяч (нових випадків – Ред.) на день. Це вже не секрет, можна рахувати сьогоднішні цифри ... звичайна математика без інших заходів показує, що ми будемо ці цифри мати. До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тисяч осіб на день", – пояснив чиновник.

За його словами, до такого зростання нових хворих медична система України веде підготовку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 5 листопада, в Україні офіційно підтверджено 430 467 випадків COVID-19. З них 9 850 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії.

Додамо, що МОЗ вимагатиме у Кабміну посилити карантин в Україні через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.

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