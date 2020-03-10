Шмигаль скликає екстрене засідання через коронавірус: деталі

Через поширення у світі епідемії коронавірусу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вирішив скликати екстрене засідання державної надзвичайної комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Воно відбудеться 10 березня о 15:30 під головуванням прем'єра. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зазначається, що на засіданні комісії розглядатимуться питання протидії коронавірусній інфекції на території нашої країни.

Денис Шмигаль

За словами Ляшка, комісія має "обробити подальші алгоритми дій щодо стримування поширення захворювання або запобігання його поширенню на територіях, де не зареєстровано жодного випадку".

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Результати повторного тесту жителя Чернівців, який першим в Україні заразився коронавірусом, дали позитивний результат.

Натомість двоє громадян України, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess і заразилися там коронавірусом COVID-19, вже одужали. Ще двоє продовжують перебувати у лікарнях Японії.

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