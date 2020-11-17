Шмигаль сказав, коли чекати перші партії вакцини від COVID-19 в Україні

Олексій Тітофф Суспільство 11:40, 17.11.2020 Оновлено: 12:05, 17.11.2020

Близько 8 млн доз вакцини проти коронавірусу (COVID-19) Україна зможе отримати в другому кварталі 2021 року.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, зараз ведуть переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини.

"8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року. Крім того, уряд і МОЗ постійно ведуть переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій ефективної і перевіреної вакцини", – розповів глава Кабінету міністрів.

Також Шмигаль повідомив, що на сьогодні в Україні робиться 50 тисяч тестів на коронавірус на добу, але КМУ планує збільшити до 75 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, коли Україна отримає вакцину від COVID-19.

Крім того, Україна потрапила в список 92 країн, які можуть отримати вакцину проти COVID-19 безкоштовно або за спеціальною ринковою ціною.

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