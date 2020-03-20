Починаючи з понеділка, в області і регіони України відправлять тести на коронавірус і засоби захисту, які прилетять з Китаю.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". Він розповів, що зараз очікується літак з Китаю, на якому привезуть ці кошти – їх розподілять по регіонах і областях.
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"Ми будемо їх розподіляти завдяки тому програмному продукту, який дасть нам і прогноз, і всю ситуацію сьогодні в Україні. Ми будемо бачити всю аналітику по Україні, ділитися нею з регіонами і містами. Орієнтовно з понеділка області і регіони України відчують це розподіл", - зазначив він.
Денис Шмигаль
Скріншот з відео
Також він закликав до єдності центральну і місцеву владу.
"Ми мобілізуємо всі можливі ресурси і державний бюджет, в тому числі. Перше питання – це формування стабілізаційного фонду, щоб в першу чергу врятувати здоров'я і життя українців, захистити медиків, захистити армію. І тут неможливо ділити: державний бюджет, місцевий бюджет. Ми єдині сьогодні, ми єдині сьогодні зі світом, ми єдині сьогодні в Україні, і ми викладаємо на стіл все ресурси, які у всіх нас є. і держава не залишається осторонь ", - заявив прем'єр-міністр.
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