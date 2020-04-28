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28 квітня • оновлено в 23:33
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Шмигаль розповів про готовність медичної системи до піку захворюваності на коронавірус

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Українська медична система готова до ймовірного піку захворюваності на коронавірус.

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Про це на засіданні Ради з питань економічного розвитку України у вівторок, 28 квітня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє прес-служба Кабміну. Тепер уряд зможе сфокусуватися на стабілізації економічної ситуації.

"Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленоЮ. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватися санітарних норм. Тепер уряд сфокусується на підтримці малого і середнього бізнесу та стабілізації економічної ситуації", – сказав прем'єр.

Шмигаль розповів про готовність медицини до піку захворюваності коронавірусів

Шмигаль розповів про готовність медицини до піку захворюваності коронавірусів

Кабмін

На цьому напрямку Шмигаль відзначив важливість співпраці уряду і парламенту при розробці ініціатив, що стосуються підтримки підприємців.

Одним же з важливих основних факторів відновлення економіки повинно стати збільшення проведення ПЛР-тестів - до 10 тис. На добу, підкреслили учасники засідання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня в Україні вийшла перша партія українського виробництва імуноферментних (ІФА) тест-систем для визначення коронавируса.

Перші ІФА-тестування на наявність антитіл до COVID-19 будуть проведені в Одеській і Сумській областях.

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Тема
Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
карантин хвороба Кабінет Міністрів України
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