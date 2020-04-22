Шмигаль розповів, коли в Україні запрацює транспорт
У рамках боротьби з епідемією коронавірусу роботу транспорту в Україні будуть відновлювати поетапно, однак цього не варто очікувати в найближчому майбутньому.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у інтерв'ю РБК-Україна. Також він розповів, в який черговості будуть запускати транспорт.
"Транспорт, найімовірніше, буде запускатися поетапно. Тобто спочатку – полегшення обмежень функціонування міського транспорту, але за певних умов і соціальної дистанції. Потім перейдемо до міжміського, тільки потім – до міжобласного сполучення, і, напевно, насамкінець розглядатимемо відновлення авіаперевезень або глобальних залізничних перевезень", – сказав голова уряду.
Водночас Шмигаль додав, що зараз не може назвати конкретної дати таких серйозних послаблень. Однак над цим питанням вже працюють аналітики.
"Ми розуміємо, що масові перевезення груп людей в замкнутих просторах – це один з найбільш серйозних ризиків. Тому зняття обмежень в цій сфері потрібно розраховувати дуже уважно та вводити дуже обережно", – каже прем'єр-міністр.
"Візьмемо метро – це 2 мільйони пасажирів щодня. Ми розуміємо, що через одну хвору особу в цих умовах за тиждень вже будуть тисячі хворих. І це тільки через метро. Тож аби не кидатися гучними заявами, скажу, що точно не до 11 травня (запустять транспорт. – Ред.), – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
також Шмигаль заявив, що у 2020 році світові не вдасться подолати коронавірус, а боротьба з COVID-19 може тривати ще два роки. Він вважає, що в цей період людям доведеться дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.
Також прем'єр-міністр попередив, що з 22 квітня в Україні вводять нові визначення карантинних заходів. Впроваджуватимуться три рівні: жовтий, помаранчевий і червоний.