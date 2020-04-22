Шмигаль розповів, коли в Україні запрацює транспорт

У рамках боротьби з епідемією коронавірусу роботу транспорту в Україні будуть відновлювати поетапно, однак цього не варто очікувати в найближчому майбутньому.

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Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у інтерв'ю РБК-Україна. Також він розповів, в який черговості будуть запускати транспорт.

"Транспорт, найімовірніше, буде запускатися поетапно. Тобто спочатку – полегшення обмежень функціонування міського транспорту, але за певних умов і соціальної дистанції. Потім перейдемо до міжміського, тільки потім – до міжобласного сполучення, і, напевно, насамкінець розглядатимемо відновлення авіаперевезень або глобальних залізничних перевезень", – сказав голова уряду.

Денис Шмигаль "Українська правда"

Водночас Шмигаль додав, що зараз не може назвати конкретної дати таких серйозних послаблень. Однак над цим питанням вже працюють аналітики.

"Ми розуміємо, що масові перевезення груп людей в замкнутих просторах – це один з найбільш серйозних ризиків. Тому зняття обмежень в цій сфері потрібно розраховувати дуже уважно та вводити дуже обережно", – каже прем'єр-міністр.

"Візьмемо метро – це 2 мільйони пасажирів щодня. Ми розуміємо, що через одну хвору особу в цих умовах за тиждень вже будуть тисячі хворих. І це тільки через метро. Тож аби не кидатися гучними заявами, скажу, що точно не до 11 травня (запустять транспорт. – Ред.), – підсумував він.

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