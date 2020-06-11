Шмигаль розповів, чи відкриються дитячі табори цього року

Гліб Іванов Суспільство 15:54, 11.06.2020 Оновлено: 15:54, 11.06.2020

Літні дитячі табори в Україні в цьому році можуть не відкрити через пандемію коронавірусу. Зараз уряд чекає дані від Міністерства охорони здоров'я, щоб ухвалити остаточне рішення.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на пресконференції 11 червня, присвяченій 100 дням уряду. Політик заявив, що сумнівається в доцільності відкривати установи, оскільки діти можуть підхопити коронавірус і принести його в сім'ю.

"Тому моя особиста позиція як батька, як громадянина України: у мене великі сумніви в доцільності відкриття таборів цього року. Але ми домовилися з рядом міністерств, в тому числі з Міністерством охорони здоров'я, що вони покажуть свої розрахунки, аргументи і обгрунтування. І якщо вони зможуть переконати, в тому числі Кабмін, можливо, ми підемо на це", – сказав він.

Разом з тим Шмигаль зазначив що з великою настороженістю ставиться до можливості відкриття дитячих таборів в найближчий місяць, поки "як мінімум ми не побачимо подальшого розвитку епідемії в Україні".

Прем'єр додав, що остаточне рішення уряд ухвалить після отримання даних від Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шмигаль також заявив, що в Україні можуть посилити карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу, якщо як мінімум у десяти областях буде критична кількість хворих на COVID-19.

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