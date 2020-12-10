Шмигаль: російська вакцина не може бути використана в Україні

Російська вакцина не може бути використана в Україні, навіть якщо не зважати на геополітичні моменти.

Про це в інтерв’ю УП заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Принаймні препарат не пройшов третю стадію клінічних випробувань, сказав він.

Так посадовець відповів на питання журналіста видання, чи не розглядається можливість закупівлі російської вакцини для України.

"Щодо російської вакцини, навіть якщо не зважати на геополітичні моменти, то вона не пройшла третьої стадії клінічних випробувань. Тобто вона не може бути використана в Україні, так само як у розвинутих країнах", – наголосив Шмигаль.

За словами прем’єра, третя – це найбільш масова стадія, яка демонструє всі ризики, загрози, які може мати препарат. Тож "сьогодні мова про закупівлю російської вакцини не йде", сказав він.

Вакцину проти COVID-19 "Супутник V" в РФ зареєстрували у серпні 2020 року. Вже 5 грудня у Москві стартувала програма з вакцинації від коронавірусу. Препарат найперше отримують учителі, співробітники міських служб, працівники медичних установ.

Водночас російська вакцина викликала побоювання вчених у світі. Її застосування до проведення повних випробувань може спричинити мутацію нового коронавірусу, вважають вони.

Британці заявили, що вже перші клінічні випробування російського препарату дали сумнівні результати.

Пізніше стало відомо, що в Росії кілька медиків заразилися коронавірусом після вакцинації.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що росіяни заявили про готовність виробляти в Україні вакцину "Супутник V". Фармацевтична компанія у Харкові нібито вже "налагодила випуск готової форми".

Про це повідомили на сайті Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) за підсумками зустрічі його гендиректора Кирила Дмитрієва, директора дослідницького центру (НДЦЕМ) імені Гамалії Олександра Гінцбурга і глави політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Проте в самій українській компанії "Біолік" цю інформацію спростували.