Шмигаль провів нараду з головами ОДА та закликав припинити масові заходи

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав голів облдержадміністрацій утриматися від проведення масових заходів найближчим часом, зокрема конгресів і конференцій.

Як повідомляється на урядовому порталі, 12 жовтня Шмигаль спільно із секретарем РНБО Олексієм Даниловим провів селекторну нараду з керівниками областей у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

"На День захисника України в різних містах плануються урочисті заходи. Прохання тримати діалог і вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулися в безпечних умовах з дотриманням всіх протиепідемічних правил", – зазначив він.

Також прем'єр озвучив актуальну статистику щодо захворюваності на коронавірус, зазначивши, що критична ситуація продовжує залишатися в Харківській області.

Він заслухав голів Харківської обласної та міської держадміністрацій щодо заходів із протидії поширенню COVID-19 і доручив їм надати пропозиції Міністерству охорони здоров'я щодо збільшення ліжкового фонду.

Зі свого боку, у Київській міськдержадміністрації відзначили готовність відпрацювати розгортання мобільних шпиталів і розширити кількість ліжкомісць за рахунок установ Національної академії наук та спеціалізованих відомчих лікарень.

Шмигаль доручив КМДА спільно з Держспоживслужбою перевірити на дотримання протиепідемічних правил місцеві ринки і посилити контроль за перевезеннями в громадському транспорті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив з критикою органів місцевого самоврядування, які в період спалаху СOVID-19, змагаючись у передвиборчих перегонах, дозволяють проводити в регіонах масові заходи.

Після концерту співачки Ольги Полякової 3 жовтня в поліції Харківської області відкрили провадження за фактом порушення карантинних вимог.