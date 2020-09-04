Шмигаль – про стипендію для батька Зеленського: подавали вже не раз, а влада ігнорувала

Кандидатуру батька президента України Володимира Зеленського Олександра вже не перший рік подають на присудження довічної наукової стипендії.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, попередня влада ігнорувала ці подання (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дійсно пан Олександр Зеленський трудовим колективом був неодноразово, в попередні роки також, поданий як кандидат на присвоєння державної премії в галузі науки. На жаль, попереднім керівництвом ці подання трудового колективу відхилялись", – зазначив він.

За словами Шмигаля, цього року президент України і уряд прийняли рішення ще раз звернутися до всіх трудових колективів для того, щоб зібрати усіх достойних українських вчених, які можуть бути подані як кандидати на присвоєння такої стипендії.

"Тому абсолютно традиційний підхід, який щороку відбувається, але в цьому році ми хочемо зробити його більш широким, більш публічним, з абсолютним залученням всіх трудових колективів університетів та наукових установ", – підкреслив прем’єр.

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