Шмигаль про карантин вихідного дня: якщо не спрацює, буде потрібен локдаун

Без карантину вихідного дня вже через три тижні кількість випадків коронавірусу в Україні може збільшитися до 20 тисяч на добу. А якщо і він не спрацює, то в уряді не виключають перехід до жорсткого локдауну в країні, як навесні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Верховної Ради 17 листопада. OBOZREVATEL зібрав головні тези глави Кабміну, які він озвучив із трибуни парламенту.

"Карантин вихідного дня знизив активність людей у великих містах"

Прогнозуючи зростання захворюваності українців на коронавірус, Шмигаль спирався на статистичні дані від РНБО. Вони, за його словами, свідчать, що активність громадян у великих містах із населенням понад 100 тисяч у суботу, 14 листопада, знизилася майже на 19%, а в неділю, 15-го, – на 27%.

"Тобто, люди банально залишилися вдома. Це стало найбільшим досягненням карантину та найменшим пересуванням українців із весни, коли діяв жорсткий карантин. Це означає, що карантин вихідного дня дає свої результати", – висловив переконання прем’єр.

Він додав, що ефект від таких обмежень у вигляді зниження захворюваності на COVID-19 стане помітним через два тижні. Також підкреслив, що вони не є українським ноу-хау – їх було введено за прикладом Ізраїлю й Туреччини, яким завдяки такому карантину вдалося розірвати ланцюг передачі вірусу.

"Основне завдання, щоб ми вийшли на плато за кількістю захворілих. Тобто зафіксували його на цифрах не більш ніж 12-15 тисяч випадків на день. За найближчі два тижні ми маємо побачити перші результати за умови дотримання абсолютно всіх правил. Підставою для таких оцінок є те, що карантин вихідного дня вже продемонстрував свою ефективність в інших країнах", – зазначив прем'єр.

Довгостроковий локдаун завдасть удару по економіці України, – Шмигаль

"Кабмін розглядає можливість повернення до жорсткого карантину"

Шмигаль зазначив, що завдяки встановленим для вихідних із 14 до 30 листопада обмеженням у країні, ймовірно, зменшиться зростання кількості хворих на COVID-19. Якщо ж захворюваність тільки зростатиме і в лікарнях виникнуть проблеми з місцями для інфікованих, то уряд розглядатиме введення локдауну, як навесні.

"Якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати зменшення кількості соціальних контактів, то, за даними аналітиків РНБО, позначку в 20 тисяч випадків за добу ми можемо перетнути вже за три тижні. Якщо не вживати заходів, то вже за місяць у нас можуть закінчитися ліжко-місця, це притому, що ми вдвічі збільшили їхню кількість за останні місяці. Та шлях буде тільки один – жорсткий карантин, аж до повного локдауну", – наголосив прем'єр.

За його словами, тотальний карантин вводитиметься щонайменше на три тижні. Хоча він і залишається крайнім кроком.

"Ми розуміємо, що впровадження довгострокового локдауну завдасть удару по нашій економіці. Рішення про нього не буде запроваджено доти, доки в нас є альтернатива. Але над цією альтернативою потрібно працювати", – підсумував Шмигаль.

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