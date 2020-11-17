Шмигаль про карантин вихідного дня: якщо не спрацює, буде потрібен локдаун

Без карантину вихідного дня вже через три тижні кількість випадків коронавірусу в Україні може збільшитися до 20 тисяч на добу. А якщо і він не спрацює, то в уряді не виключають перехід до жорсткого локдауну в країні, як навесні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Верховної Ради 17 листопада. OBOZREVATEL зібрав головні тези глави Кабміну, які він озвучив із трибуни парламенту.

Прогнозуючи зростання захворюваності українців на коронавірус, Шмигаль спирався на статистичні дані від РНБО. Вони, за його словами, свідчать, що активність громадян у великих містах із населенням понад 100 тисяч у суботу, 14 листопада, знизилася майже на 19%, а в неділю, 15-го, – на 27%.

"Тобто, люди банально залишилися вдома. Це стало найбільшим досягненням карантину та найменшим пересуванням українців із весни, коли діяв жорсткий карантин. Це означає, що карантин вихідного дня дає свої результати", – висловив переконання прем’єр.

Він додав, що ефект від таких обмежень у вигляді зниження захворюваності на COVID-19 стане помітним через два тижні. Також підкреслив, що вони не є українським ноу-хау – їх було введено за прикладом Ізраїлю й Туреччини, яким завдяки такому карантину вдалося розірвати ланцюг передачі вірусу.

"Основне завдання, щоб ми вийшли на плато за кількістю захворілих. Тобто зафіксували його на цифрах не більш ніж 12-15 тисяч випадків на день. За найближчі два тижні ми маємо побачити перші результати за умови дотримання абсолютно всіх правил. Підставою для таких оцінок є те, що карантин вихідного дня вже продемонстрував свою ефективність в інших країнах", – зазначив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що завдяки встановленим для вихідних із 14 до 30 листопада обмеженням у країні, ймовірно, зменшиться зростання кількості хворих на COVID-19. Якщо ж захворюваність тільки зростатиме і в лікарнях виникнуть проблеми з місцями для інфікованих, то уряд розглядатиме введення локдауну, як навесні.

"Якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати зменшення кількості соціальних контактів, то, за даними аналітиків РНБО, позначку в 20 тисяч випадків за добу ми можемо перетнути вже за три тижні. Якщо не вживати заходів, то вже за місяць у нас можуть закінчитися ліжко-місця, це притому, що ми вдвічі збільшили їхню кількість за останні місяці. Та шлях буде тільки один – жорсткий карантин, аж до повного локдауну", – наголосив прем'єр.

За його словами, тотальний карантин вводитиметься щонайменше на три тижні. Хоча він і залишається крайнім кроком.

"Ми розуміємо, що впровадження довгострокового локдауну завдасть удару по нашій економіці. Рішення про нього не буде запроваджено доти, доки в нас є альтернатива. Але над цією альтернативою потрібно працювати", – підсумував Шмигаль.

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