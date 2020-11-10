Шмигаль пригрозив українцям "італійським сценарієм"

В Україні вже в січні лікарні можуть бути переповнені, як це нині відбувається в Італії, якщо не вводити додаткових обмежень.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Хард із Влащенко" на телеканалі "Україна 24". Він вважає, що врятувати ситуацію можна введенням жорсткого карантину (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми бачимо приклади, як в Італії важких хворих кладуть просто на підлогу лікарень. І немає можливості надати їм медичну допомогу. Якщо нічого не робити в Україні, ми наблизимося до цього порога вже в січні", – пояснив глава уряду.

Шмигаль вважає, що карантин вихідного дня не зупинить економіку, але водночас стримає масове пересування людей.

"Це не дасть нам падіння, але зафіксує, за нашими розрахунками й за розрахунками вчених, ту кількість хворих, яка надходитиме", – зазначив він.

Також прем'єр зазначив, що багато європейських країн беруть приклад з України.

"Ми тісно комунікуємо з країнами Європи. У багатьох речах європейці беруть приклад із нас, цим треба пишатися. У нас дуже важка ситуація, багато хворих. Але якщо порівняти з Італією, Іспанією, Польщею – ми в хорошому сенсі від них відстаємо. Вони запитують: що ви робите? Ми ділимося – це адаптивний карантин, заходи, які ми вводимо паралельно", – додав глава уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у "Слузі народу" виступили за введення в Україні повного локдауну. На думку заступниці голови фракції СН Євгенії Кравчук, це краще, ніж вводити карантин вихідного дня.