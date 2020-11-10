Шмигаль пригрозив українцям "італійським сценарієм"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що стримати поширення коронавірусу в Україні можна тільки за допомогою посилення карантину
За його словами, це не зупинить економіку, на відміну від повного локдауну
Також глава уряду зазначив, що європейські країни беруть приклад з України
В Україні вже в січні лікарні можуть бути переповнені, як це нині відбувається в Італії, якщо не вводити додаткових обмежень.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Хард із Влащенко" на телеканалі "Україна 24". Він вважає, що врятувати ситуацію можна введенням жорсткого карантину (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ми бачимо приклади, як в Італії важких хворих кладуть просто на підлогу лікарень. І немає можливості надати їм медичну допомогу. Якщо нічого не робити в Україні, ми наблизимося до цього порога вже в січні", – пояснив глава уряду.
Шмигаль вважає, що карантин вихідного дня не зупинить економіку, але водночас стримає масове пересування людей.
"Це не дасть нам падіння, але зафіксує, за нашими розрахунками й за розрахунками вчених, ту кількість хворих, яка надходитиме", – зазначив він.
Також прем'єр зазначив, що багато європейських країн беруть приклад з України.
"Ми тісно комунікуємо з країнами Європи. У багатьох речах європейці беруть приклад із нас, цим треба пишатися. У нас дуже важка ситуація, багато хворих. Але якщо порівняти з Італією, Іспанією, Польщею – ми в хорошому сенсі від них відстаємо. Вони запитують: що ви робите? Ми ділимося – це адаптивний карантин, заходи, які ми вводимо паралельно", – додав глава уряду.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у "Слузі народу" виступили за введення в Україні повного локдауну. На думку заступниці голови фракції СН Євгенії Кравчук, це краще, ніж вводити карантин вихідного дня.