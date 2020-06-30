Шмигаль пояснив, чому в Україні послаблюють карантин при рекорді хворих на COVID-19

Послаблення карантину, попри рекордну статистику хворих на COVID-19, конче необхідно Україні, адже без цього їй загрожує ще більша катастрофа через падіння економіки.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у інтерв'ю ВВС, наголосивши, що істотні обмеження для боротьби із пандемією зберігаються і досі.

"Це не помилка. Ми відповідально ставимось до послаблень. Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання. Щоб не втратити економіку, від чого наслідки та жертви можуть бути більші, ніж при такому рівні захворюваності. Наше завдання сьогодні – при збереженні життів не втратити економіку України", – пояснив очільник уряду.

Він запевнив, що влада ретельно контролює параметр кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні він складає 50 людей на 100 тисяч.

"Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей", – розповів Шмигаль.

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