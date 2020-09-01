Шмигаль попередив про стрибок COVID-19 в Україні до 3 тисяч хворих на добу

Наприкінці вересня – на початку жовтня добовий приріст хворих на коронавірус COVID-19 в Україні може досягнути 3000 хворих.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" попередив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також наголосив, що така зміна статистики може призвести до катастрофічного переповнення лікарень (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Сьогодні у нас від 2 до 2,5 тисяч захворювань щодня. За розрахунками і прогнозами, до кінця вересня – початку жовтня ця цифра зросте до 3 000 хворих на кожен день. Це завантажить лікарні більш ніж на 80%", – наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, що в середині серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що стрімке зростання статистики захворюваності на коронавірус свідчить про те, що наша держава опинилася на межі другої хвилі епідемії.

Зі свого боку Шмигаль зазначав, що причиною рекордної кількості захворювань на COVID-19 у західних регіонах України є святкування велелюдних весіль і проведення релігійних обрядів.

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