Шмигаль похвалився карантином вихідного дня і назвав його "українським продуктом"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня – це "український продукт", яким почали користуватися країни Європи.

В інтерв'ю "Українській правді" Шмигаль наголосив, що карантин розробили в Україні. За його словами, карантин вихідного дня ввели в Латвії, дотримуючись нашого прикладу.

"Карантин вихідного дня? Ми розробили самі. Це фактично був український продукт, ми його прорахували, на сьогоднішній день їм починають користуватися європейські країни", – сказав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що обмеження на вихідних вводилися для стабілізації рівня захворюваності коронавірусом, якій нібито вдалося домогтися.

"Щоб ми могли протягнути до кінця грудня-початку січня, коли можна без шкоди для економіки ввести більш жорсткі карантинні обмеження", – пояснив Шмигаль.

"Зараз ось Латвія, здається, від цього тижня слідом за нами ввела карантин вихідного дня. Тобто вони подивилися, як робимо ми, а ми зідзвонюємося з прем'єрами, ділимося, і вирішили зробити так і у себе", – додав прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні введуть локдаун з 8 по 24 січня 2021 року. Його в уряді назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян.