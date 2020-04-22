Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в 2020 році світові не вдасться подолати коронавірус, а боротьба з COVID-19 може тривати ще два роки.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю "РБК-Україна". Глава уряду, посилаючись на дані ВООЗ, зазначив, що ще мінімум два роки доведеться дотримуватися маскового режиму і соціальну дистанцію.

"Світ змінився. І сумнівів ні у кого немає, що ми будемо жити в нових умовах. Ми всі повинні дотримуватися маскового режиму, дотримуватися певних правил дезінфекції, ми всі повинні дотримуватися соціальної дистанції, визначених правил поведінки транспорті, в громадських місцях, в магазинах, і так далі. Тобто, це цілий ряд речей, з якими ми повинні навчитися жити щодня. Так як, наприклад, ми чистимо зуби щодня, ми повинні навчитися жити з цим. За розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щонайменше, наступні два роки", – пояснив прем'єр.

Шмигаль передбачив два роки боротьби з коронавірусом socportal.info

Він закликав не будувати ілюзій, що в травні карантин закінчиться і про пандемію всы забудуть.

"Всі країни, які успішно подолали перший пік захворюваності, сьогодні стоять на порозі наступних піків, в тому числі в Китаї повторні хвилі. І в інших країнах, які першу хвилю пройшли і вже її подолали, сьогодні вже спостерігають за початком другої хвилі захворюваності. Тому ілюзії, що Україні вдалося утримати першу хвилю і все гаразд, немає. Потрібно вчитися жити в нових умовах", – додав Шмигаль.

Прем'єр припустив, що в майбутньому карантин запроваджуватимуть в окремих регіонах і населених пунктах України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль заявив, що карантин в Україні, введений через поширення коронавірусу, найімовірніше, продовжать після 24 квітня, проте, деякі його заходи можуть пом'якшити.