Шмигаль оголосив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів.

Початкова точка реалізації плану може наступити 11 травня під час умови сприятливої епідемічної ситуації, повідомляє Телеграм-канал глави Кабінету міністрів.

"Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання. Урядова дорожня карта виходу з карантину дозволить зберегти життя українців і одночасно поступово відновити економічну стабільність", – йдеться в повідомленні.

Карантин в Україні

П`ять етапів виходу з карантину:

Контроль над розповсюдженням, доступність медичних ресурсів (для цього необхідно, щоб протягом 10 днів з дня закінчення карантину кількість хворих не зростала більше 5%) Зменшення випадків. Розвантаження медичної систем (для цього необхідно, щоб кількість випадків зараження коронавірусом знижувалася, а кількість тих, хто одужав – зростала) Вивільнення медичної системи від хворих (для цього потрібно, щоби кількість тих, хто одужав має вдвічі перевищувати кількість нових випадків. Також у лікарнях повинно бути менше 10% хворих) Повний контроль над осередками хвороби (для цього етапу потрібно, щоб протягом 10 днів кількість нових випадків становила не більше 5 на область) Припинення внутрішньої передачі вірусу (для цього мають фіксуватися лише поодинокі випадки коронавірусу)

План виходу з каратину в Україні

На першому етапі відкриють парки та сквери, частину закладів краси, гуртову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами, кавʼярні, автомийки. Дадуть працювати юристам.

На другому етапі можуть відновити навчання у випускних класах, роботу ресторанів на виніс, готелів, спортзалів та фітнес-центрів та відновити змагання, в яких беруть участь не більше 50 осіб без глядачів.

На третьому етапі відкриватимуть кінотеатри та театри, ТРЦ (без ігрових майданчиків) заклади харчування, окремі учбові заклади. Метро буде працювати для спецпереверзення. Також дозволяється міжміські пасажирські перевезення у межах області.

На четвертому етапі запрацює метро та весь наземний транспорт. Відчинять усі заклади харчування, культурні заклади, ТРЦ, а також планової та стоматологічної допомоги.

На п`ятому етапі мають намір зняти все інші обмеження, крім випадків встановленних органами місцевого самоврядування.

Шмигаль додав, що вже є розуміння того, як поетапно буде запускатися громадський транспорт та з якими обмеженнями Україні доведеться жити.

"Це так звана "економіка недоторканості": соціальна дистанція, засоби індивідуального захисту і, відповідно, ті обмеження, в яких ми живемо вже сьогодні і будемо змушені жити в цьому році точно, можливо й в наступному", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня.

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