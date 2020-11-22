Шмигаль обговорив введення локдауну в Україні з мерами

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів дві наради, на яких обговорювався так званий план Б – введення повного локдауну в Україні, якщо карантин вихідного дня не дасть результатів.

В обговоренні брали участь мери міст і представники Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, повідомляється на сторінці глави уряду у Facebook.

"Ми вже провели дві наради з міськими головами, зустрілися з Радою церков і релігійними організаціями, щоб напрацювати спільний, зважений і підтриманий усіма план", – уточнив Шмигаль.

Прем'єр додав, що цього тижня велися переговори з українським бізнесом про механізм підтримки галузей, які найбільше страждають від карантинних обмежень.

"Вийшли з багатьма новими ініціативами, які профільні міністерства вже обговорюють", – наголосив Шмигаль.

Зі свого боку міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24" пояснив, що глава уряду обговорює різні варіанти, але чіткого сценарію посилення карантину поки немає.

"Ми фактично 10 днів назад відійшли від карантину регіонального, або принципу світлофора, як це у нас називалося, коли існували червона, оранжева і зелена зони. Зараз діють обмеження, притаманні помаранчевій зоні. Плюс ми дали можливість місцевим ТЕБ та НС впроваджувати заходи, характерні для червоної зони", – сказав він.

Facebook Дениса Шмигаля.

Facebook Дениса Шмигаля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава уряду заявив, що варіант повного локдауну перебуває в розробленні, але чіткої дати поки немає. Його буде введено, якщо не спрацює карантин вихідного дня.