Шмигаль обговорив введення локдауну в Україні з мерами

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів дві наради, на яких обговорювався так званий план Б – введення повного локдауну в Україні, якщо карантин вихідного дня не дасть результатів.

В обговоренні брали участь мери міст і представники Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, повідомляється на сторінці глави уряду у Facebook.

"Ми вже провели дві наради з міськими головами, зустрілися з Радою церков і релігійними організаціями, щоб напрацювати спільний, зважений і підтриманий усіма план", – уточнив Шмигаль.

Прем'єр додав, що цього тижня велися переговори з українським бізнесом про механізм підтримки галузей, які найбільше страждають від карантинних обмежень.

"Вийшли з багатьма новими ініціативами, які профільні міністерства вже обговорюють", – наголосив Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава уряду заявив, що варіант повного локдауну перебуває в розробленні, але чіткої дати поки немає. Його буде введено, якщо не спрацює карантин вихідного дня.