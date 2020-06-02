Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із членами Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій, на яких обговорили пом'якшення карантину.

Як ідеться на сайті Кабміну, на зустрічі були присутні близько 19 представників уряду і релігійних організацій.

Прем'єр повідомив про можливий перегляд вимог щодо обмеженої кількості присутніх під час релігійних заходів.

Шмигаль наголосив, що зараз Україна проходить період адаптивного карантину, а з 22 травня в областях, де обмеження вже послабили, з'явилася можливість проведення релігійних обрядів за умови дотримання всіх запобіжних заходів.

"Сподіваюся, ми будемо і далі пом'якшувати умови в міру того, як буде знижуватися захворюваність. Ми дійсно хочемо, щоб наш карантин був адаптивний і ефективний, і ми повернулися до звичного життя", – зазначив він.

Шмигаль обговорив пом'якшення карантину з лідерами церков kmu.gov.ua

Шмигаль обговорив пом'якшення карантину з лідерами церков kmu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, карантин в Україні через поширення COVID-19 можуть продовжити після 22 червня. Все залежатиме від ситуації із захворюваності після наступних етапів його ослаблення, які заплановані на 10 і 15 червня.