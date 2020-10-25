Шмигаль сказав, чи чекати українцям повного локдауну
У Кабінеті міністрів України не бачать можливості введення тотального карантину для протидії поширенню коронавірусу (COVID-19).
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це сказав журналістам прем'єр-міністр Денис Шмигаль після голосування у Львові.
"Ми дуже не хочемо й не бачимо можливості для тотального карантину. Зараз ми управляємо адаптивним карантином. Зараз, на жаль, все більше стає "червоних" зон", – зазначив він.
Прем'єр закликав громадян дотримуватися протиепідемічних правил і запевнив, що наразі кількості ліжок в Україні достатньо.
"Звичайно, в тих областях – а це Київ, Донецька та Одеська область, де ми бачимо, за прогнозами, може бути перевищення хворих над кількістю ліжок, зокрема, забезпечених киснем – ми готуємо розгортання мобільних шпиталів", – додав Шмигаль.
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