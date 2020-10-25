Шмигаль сказав, чи чекати українцям повного локдауну

Мирослав Семенюк Суспільство 10:30, 25.10.2020 Оновлено: 11:35, 25.10.2020

У Кабінеті міністрів України не бачать можливості введення тотального карантину для протидії поширенню коронавірусу (COVID-19).

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це сказав журналістам прем'єр-міністр Денис Шмигаль після голосування у Львові.

"Ми дуже не хочемо й не бачимо можливості для тотального карантину. Зараз ми управляємо адаптивним карантином. Зараз, на жаль, все більше стає "червоних" зон", – зазначив він.

Прем'єр закликав громадян дотримуватися протиепідемічних правил і запевнив, що наразі кількості ліжок в Україні достатньо.

"Звичайно, в тих областях – а це Київ, Донецька та Одеська область, де ми бачимо, за прогнозами, може бути перевищення хворих над кількістю ліжок, зокрема, забезпечених киснем – ми готуємо розгортання мобільних шпиталів", – додав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав ймовірність повного локдауну через епідемію коронавірусу в Україні винятково запасним варіантом.

  • Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов звернувся до українців із груп ризику через збільшення кількості випадків коронавірусу.

  • Президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун в Україні можливий за 15 000 випадків COVID-19 на добу.

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