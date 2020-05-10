Шмигаль назвав умову нового послаблення карантину в Україні

Карантин в Україні не буде посилено, а наступний етап послаблень настане швидше, якщо громадяни будуть відповідальними та навчаться жити і працювати в нових умовах.

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Про це на своїй сторінці у Facebook 10 травня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Етап скасування частини обмежень він назвав найвідповідальнішим моментом.

"Адже ослаблення карантину не означає, що коронавірусу більше немає або що він став менш небезпечним", – написав прем'єр.

Денис Шмигаль day.kyiv.ua

Він пояснив, що з 11 травня в країні буде діяти адаптивний карантин, тобто обмеження зможуть відрізнятися в різних регіонах залежно від ситуації із захворюваністю.

"Окремо хочу подякувати всім українцям, які сумлінно дотримуються карантинних правил ці два місяці. Я знаю, що це було не просто, проте ви дійсно врятували тисячі життів та дали змогу краще підготувати нашу медичну систему до викликів пандемії", – зазначив прем'єр.

Як писав OBOZREVATEL, карантин у Львівській області почнуть послаблювати з 15 травня – на чотири дні пізніше, ніж планувалося. У самому Львові –з 11 травня, але частково.

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