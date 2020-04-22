Шмигаль назвав терміни піку епідемії COVID-19 в Україні

Тимур Григоренко Суспільство 13:29, 22.04.2020 Оновлено: 14:00, 22.04.2020

Пік епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні очікується з 3 по 8 травня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на засіданні уряду в середу, 22 квітня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. При цьому Кабінет міністрів може пом'якшити низку обмежувальних заходів з 11 травня.

Коронавірус в Україні
Facebook Владислава Балінського

"Якщо ситуація сприятиме, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків і скверів, установ торгівлі непродовольчими товарами, частини об'єктів побутових послуг і можливо інші пом'якшувальні заходи", – додав Шмигаль.

Зазначимо, що Кабінет міністрів продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в Україні до 11 травня.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов повідомляв, що уряд планує продовжити карантин в Україні до 12 травня, однак пом'якшити його умови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 22 квітня в Україні зафіксовано 6592 випадки зараження коронавірусом.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Помстимося!" З'ясувалися нові деталі про загиблого на Донбасі українського героя

"Українське змінилося на "какая разніца": у Порошенка нагадали про "здобутки" Зеленського за рік президентства

Заробітчан не випустять на роботу за кордон – Шмигаль

Міноборони звільнило бойового полковника ЗСУ: українці обурені

Шмигаль хоче створити 500 тисяч робочих місць з зарплатами до 8 тисяч гривень