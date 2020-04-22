Шмигаль назвав терміни піку епідемії COVID-19 в Україні

Пік епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні очікується з 3 по 8 травня.

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Про це на засіданні уряду в середу, 22 квітня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. При цьому Кабінет міністрів може пом'якшити низку обмежувальних заходів з 11 травня.

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"Якщо ситуація сприятиме, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків і скверів, установ торгівлі непродовольчими товарами, частини об'єктів побутових послуг і можливо інші пом'якшувальні заходи", – додав Шмигаль.

Зазначимо, що Кабінет міністрів продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в Україні до 11 травня.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов повідомляв, що уряд планує продовжити карантин в Україні до 12 травня, однак пом'якшити його умови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 22 квітня в Україні зафіксовано 6592 випадки зараження коронавірусом.

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