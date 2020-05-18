Шмигаль назвав терміни й умови третього етапу виходу України з карантину

У разі сприятливої ситуації та контролю над розповсюдженням коронавірусу Україною третій етап виходу з карантину можна буде розпочати вже з 1 червня.

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Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перерахувавши критерії, на основі яких ухвалюватимуться остаточні рішення (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Третій етап ми очікуємо, що можна буде запровадити з 1 червня. Але за умов, що захворюваність буде втримана. Ми три параметри вибрали: це заповненість ліжкомісць, кількість тестів і кількість захворілих на 100 тисяч населення. Відповідно, якщо ці параметри відповідають встановленим МОЗ, ми можемо рухатися від етапу до етапу", – спрогнозував очільник уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

також Шмигаль розповів, що, починаючи з 22 травня, Кабмін України може дозволити роботу громадського транспорту, а з 25 травня – роботу дитсадків і метро.

Крім того, за його словами, у червні Україна може відновити авіасполучення, зокрема міжнародне. Однак, це залежатиме від рішення європейських країн.

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