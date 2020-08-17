Шмигаль назвав причину антирекордів COVID-19 у західній Україні

Причиною стрімкого зростання кількості захворювань на COVID-19 у західних регіонах України є святкування велелюдних весіль та проведення релігійних обрядів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, зазначили на сайті глави держави. За словами очільника уряду, поліція та Державна служба України з надзвичайних ситуацій посилюють роботу щодо дотримання карантинних заходів громадянами. Нині виявлено 114 тис. порушень під час використання додатка "Дій вдома".

Крім того, Шмигаль зазначив, що уряд перевірятиме лікарні, аби бути готовими до другої хвилі COVID-19, якщо вона настане восени. Він нагадав, що ситуація з поширенням хвороби непроста в усьому світі. Про це свідчить близько 22 млн заражень та майже 800 тис. смертей.

Зі свого боку президент Зеленський закликав громадян бути свідомими та допомогти державі в боротьбі із пандемією.

"Має бути комплексний підхід. Люди стомилися від коронавірусу не лише в Україні, а й по всьому світу. Про це свідчить міжнародний досвід. Протистояння COVID-19 – це співпраця держави та людей, і ми, звісно, очікуємо розуміння. Як держава ми маємо зробити все від нас залежне, щоб стримати коронавірус", – підкреслив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Рівненська область стала лідером за кількістю щоденно виявлених випадків коронавірусу 16 серпня. Минулої доби COVID-19 там діагностували в 178 осіб.

Водночас епіцентрами коронавірусної хвороби в країні продовжують залишатися ще чотири регіони, де щодня реєструють понад 100 нових заражень: Чернівецька, Івано-Франківська та Львівська області, а також місто Київ.

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