Шмигаль назвав головну проблему в розподілі коштів на медицину

Уряд виділяє значні бюджетні кошти на медицину, але є проблеми в їхньому розподілі на місцях.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 18 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами прем'єра, гроші і на підведення кисню, і на доплату медикам виділяються в одному пакеті на боротьбу з COVID-19.

"Але не у всіх лікарнях головні лікарі дотримуються цього балансу – між виплатою зарплати і закупівлею обладнання або будівництвом гранітних сходинок, як показали перевірки. Тому тут ще стоїть питання у контролі", – сказав Шмигаль.

На його думку, цей контроль повинні здійснювати як депутати, так і представники МОЗ.

Прем'єр також наголосив, що всі потрібні гроші на закупівлю необхідної техніки, автомобілів, створення центрів екстреної медицини виділяються. Але розв'язати всі проблеми швидко не вийде.

"Коронакриза розкрила проблематику. Сьогодні настав час суспільству визнати, що медична система – це критична потреба й цьому потрібно приділяти увагу. Сьогодні медицина – це пріоритет №1, як армія, як оборона", – наголосив прем'єр-міністр.

Він також висловив упевненість у тому, що як змінилася українська армія за роки війни, так за останній час зміниться українська медицина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в держбюджеті-2021 передбачено гроші на 300-відсоткові доплати лікарям, які працюють із хворими на коронавірус, а також на підвищення заробітних плат. Прем'єр розповів, що 2021 року на медицину передбачено 163 млрд гривень. Це рекордний показник.