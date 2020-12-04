Шмигаль назвав дату оголошення умов жорсткого карантину
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що повний перелік можливих обмежень під час жорсткого карантину буде оприлюднено на засіданні Кабінету міністрів 9 грудня.
Як поінформував департамент комунікацій Кабміну, Шмигаль провів онлайн-нараду з міськими головами щодо ситуації з поширенням COVID-19.
За словами прем'єра, уряд розробляє перелік можливих карантинних обмежень, враховуючи побажання представників місцевої влади.
Міські голови та керівники облдержадміністрацій майже одностайно підтримали обмеження роботи дискотек і нічних клубів, хостелів, закладів громадського харчування, які проводять розважальні заходи.
За словами Шмигаль, 90% представників влади в регіонах підтримують можливі обмеження щодо проведення святкових ярмарків, організації роботи ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів.
Також прем'єр нагадав, що на час усього карантину продовжено дію мораторію на будь-які перевірки бізнесу. Він наголосив, що перевірити можуть тільки дотримання протиепідемічних вимог.
Додамо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль припустив введення жорсткого карантину по всій території країни з початку січня.
Зазначимо, що в Україні 58% населення підтримали введення жорсткого карантину (локдауну) в період новорічних свят.
Раніше OBOZREVATEL писав, що таке локдаун і що може загрожувати Україні.
Ми вивчили прогнози Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров'я, статистику щодо коронавірусу в Україні та в світі, а також підготували дві моделі розвитку ситуації, про які докладно можна прочитати в нашому матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні не збираються продовжувати карантин вихідного дня і вводити повний локдаун у грудні.
Шмигаль допустив введення жорсткого карантину в Україні в січні.
У Міністерстві охорони здоров'я переконані, що жорсткий карантин в Україні до кінця грудня 2020 року вводити не будуть.
У багатьох країнах світу через пандемію коронавірусу було введено локдаун (англ. lockdown – блокування) – заборону людям вільно входити або виходити з будівлі або конкретної зони через надзвичайну ситуацію.
Утім, в Україні, найімовірніше, обмеження будуть не такими жорсткими.