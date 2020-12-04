Шмигаль назвав дату оголошення умов жорсткого карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що повний перелік можливих обмежень під час жорсткого карантину буде оприлюднено на засіданні Кабінету міністрів 9 грудня.

Як поінформував департамент комунікацій Кабміну, Шмигаль провів онлайн-нараду з міськими головами щодо ситуації з поширенням COVID-19.

За словами прем'єра, уряд розробляє перелік можливих карантинних обмежень, враховуючи побажання представників місцевої влади.

Міські голови та керівники облдержадміністрацій майже одностайно підтримали обмеження роботи дискотек і нічних клубів, хостелів, закладів громадського харчування, які проводять розважальні заходи.

За словами Шмигаль, 90% представників влади в регіонах підтримують можливі обмеження щодо проведення святкових ярмарків, організації роботи ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів.

Також прем'єр нагадав, що на час усього карантину продовжено дію мораторію на будь-які перевірки бізнесу. Він наголосив, що перевірити можуть тільки дотримання протиепідемічних вимог.

Додамо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль припустив введення жорсткого карантину по всій території країни з початку січня.

Зазначимо, що в Україні 58% населення підтримали введення жорсткого карантину (локдауну) в період новорічних свят.

Раніше OBOZREVATEL писав, що таке локдаун і що може загрожувати Україні.

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Два сценарії розвитку ситуації в Україні

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