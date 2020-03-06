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6 березня • оновлено в 12:16
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"Шмигаль наплював на пам'ять патріотів": Бутусов розніс прем'єра за Крим

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Своєю заявою про подачу води в окупований Росією український Крим новий прем'єр Денис Шмигаль наплював на пам'ять і авторитет сотень тисяч патріотів, які покинули півострів.

Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook. Він пригрозив масштабними протестами у разі подачі води Криму.

"Шмигаль наплював на пам'ять і авторитет сотень тисяч патріотів, які покинули Крим, яких вбили в Криму, які заради звільнення Криму і Донбасу пішли на війну склали свої голови, втратили здоров'я, боролися за батьківщину. Якщо на цю заяву не відреагує СБУ – значить, боротися за інтереси України треба безпосередньо народу, своїми руками", – вважає Бутусов.

Бутусов розніс прем'єра за Крим

Бутусов розніс прем'єра за Крим

УНІАН

Він додав, що в парламенті зобов'язані поставити питання про відставку прем'єр-міністра і порушення проти нього кримінальної справи в СБУ.

"Людину, яка відкрито виступає проти своєї країни, тримати на державній службі під українським прапором не припустимо", – зазначив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль виступив за відновлення подачі води в окупований РФ Крим.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Особи
Денис Шмигаль Юрій Бутусов
Місце
Україна
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Wick John
Wick John
Наплевал на кучку безмозглых свиней
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Те якобы сотни тысяч "патриотов" что драпали из Крыма поджав хвосты только и достойны того что бы на них плевали все кому не лень
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
А какие там могут быть. У ЗЕлупы 70% таких манкуртов. Он и сам такой, только побаивается, что завтра на столбе телепаться будет, а этот пока еще не осознал, но скоро и он поймет.
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