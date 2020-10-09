Шмигаль анонсував звільнення й догани через затримку доплат медикам

Кабмін ставитиме питання щодо звільнення керівників регіональних департаментів охорони здоров'я через затримку з доплатами до заробітних плат медичним працівникам за вересень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на нараді 9 жовтня з регіонами щодо ситуації з COVID-19, повідомив урядовий портал. За його словами, не відбулися виплати майже в 160 закладах у різних областях.

"Попрошу міністра охорони здоров'я надати інформацію, на її основі уряд робитиме подання на Офіс президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідних голів ОДА. Ставитимемо питання звільнення відповідних керівників ДОЗ", – сказав прем'єр.

Він наголосив, що лікарі чекали грошей, адже їх уже було виділено. "НСЗУ підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, вдаватимемося до жорстких заходів", – пригрозив Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато українських медиків, що працюють із хворими на COVID-19, не отримали анонсованих доплат за вересень.